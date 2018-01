Smolders derde in wereldbeker Leipzig

Harrie Smolders is met Zinius als derde geëindigd in de wereldbekerwedstrijd in Leipzig. De springruiter uit Lage Mierde lijkt daarmee zeker van een plek in de finale in Parijs in april. In de tussenstand staat hij op de negende plaats, met nog drie wedstrijden te gaan.

De zege in Leipzig ging naar voormalig wereldbekerwinnaar Christian Ahlmann met Taloubet Z, die in Duitsland zijn laatste wedstrijd uit zijn imposante loopbaan liep. De achttienjarige hengst gaat met pensioen op Stoeterij Zangersheide. De Duitser Ahlmann haalde als laatste starter in de barrage, met vijftien combinaties, op spectaculaire wijze 0,2 seconde van de tijd af van de Colombiaanse leider Carlos Lopez met Admara.

Smolders belandde op ruim een seconde van Ahlmann op de derde plek. De Nederlander pakte eerder dit seizoen de winst in Mechelen.