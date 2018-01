Zilver voor Smeekens op 500 meter

Jan Smeekens heeft bij de wereldbeker schaatsen in Erfurt zilver veroverd op de 500 meter. De wereldkampioen op deze discipline reed een tijd van 34,95 seconden. Alleen de Noor Havard Lorentzen was sneller: 34,85. De Canadees Alex Boisvert-Lacroix eindigde op de derde plek (35,00).

Smeekens meldde zich voor de eerste 500 meter op vrijdag af wegens maagproblemen.

Voor Lorentzen was het zijn derde wereldbekerzege dit seizoen op de 500 meter. Hij nam in Erfurt in het wereldbekerklassement de leiding over van Ronald Mulder, die donderdag wegens ziekte alweer terug naar huis ging. De Noor reed vrijdag de vierde tijd (35,10).

De Russische wereldrecordhouder Pavel Koelizjnikov, winnaar van de eerste 500 meter op vrijdag (35,03), trok zich zaterdag voor de resterende twee dagen in Erfurt terug wegens fysieke klachten.

Michel Mulder greep zondag op 0,01 seconde naast zijn tweede medaille in Erfurt (35,01). De olympisch kampioen, die zijn titel komende maand in Zuid-Korea niet kan verdedigen, veroverde vrijdag zilver met een tijd van 35,08. Dai Dai Ntab (achtste in 35,10) en Hein Otterspeer (dertiende in 35,27) kwamen zondag opnieuw niet in de buurt van het podium.

Smeekens baalde na de winnende tijd van Lorentzen, die in de laatste rit reed, een beetje van zilver. ,,Als ik ergens aan meedoe, wil ik winnen”, liet hij bij de NOS weten. ,,Ik stond ook een tijdje bovenaan op het scorebord. Dan is het toch jammer dat je in de laatste race nog van de eerste plaats valt. Ik reed goed, maar het was net niet goed genoeg voor goud. Ik ben in elk geval blij dat ik weer fit ben. Vrijdag wilde ik nog geen risico nemen met mijn gezondheid.”