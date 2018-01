Kristoffersen verslaat Hirscher op slalom

De Noor Henrik Kristoffersen heeft zijn grote rivaal Marcel Hirscher een nederlaag toegediend op de slalom. Met zijn eerste wereldbekerzege in dertien races voorkwam Kristoffersen dat de Oostenrijkse skiër met 54 triomfen het record van skilegende Hermann Maier evenaarde.

Voor Kristoffersen was het eindelijk raak nadat hij in de wereldbeker al zeven keer tweede was geworden.

In het hevig sneeuwende Kitzbühel was vooral de eerste run van Hirscher te zwak om zijn zesde slalomzege op rij te boeken. De afgelopen weken was Hirscher de beste in Val d’Isère, Madonna di Campiglio, Zagreb, Adelboden en Wenen. De 28-jarige Oostenrijker gaat volgende maand op de Winterspelen in Pyeongchang voor zijn eerste olympische titel.