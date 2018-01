Belgen zonder Pauwels naar WK veldrijden

De Belgische veldrijder Kevin Pauwels ontbreekt op het WK in Valkenburg. Bondscoach Sven Vanthourenhout heeft de nummer drie van de laatste twee WK’s gepasseerd voor de wereldtitelstrijd op zondag 4 februari. Pauwels pakte bij elkaar al vijf keer brons in de mondiale wedstrijd. De 33-jarige veldrijder moet het nu doen met een rol als reserve.

Titelverdediger Wout van Aert was al zeker van een plek in de Belgische selectie, net als Laurens Sweeck, Toon Aerts en Michael Vanthourenhout. De selectie werd maandag aangevuld met Tim Merlier, Daan Soete en Quinten Hermans. Zij moeten ervoor zorgen dat Van Aert in Valkenburg de strijd kan aangaan met Mathieu van der Poel. De Nederlandse veldrijder, wereldkampioen in 2015, domineert dit seizoen en begint als topfavoriet aan het WK.

Van Aert troefde Van der Poel de afgelopen twee jaar af in de strijd om de regenboogtrui.