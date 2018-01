Tennisster Madison Keys heeft de kwartfinales van de Australian Open bereikt. Ze won in twee sets van de Franse Caroline Garcia: 6-3 6-2.

De 22-jarige Amerikaanse had in de Rod Laver Arena in Melbourne een uur en acht minuten nodig om de volgende ronde te bereiken. Keys verloor vorig jaar de finale van de US Open en in Melbourne haalde ze in 2015 de halve finales.