Joeskov en Koelizjnikov niet naar Pyeongchang

De Russische schaatsers Denis Joeskov en Pavel Koelizjnikov ontbreken op de komende Winterspelen in Pyeongchang. Ze staan niet op de lijst van deelnemers die het Russische olympische comité van het Internationaal Olympisch Comité heeft gekregen.

In Rusland is met grote verontwaardiging gereageerd op die lijst, want een duidelijke reden waarom de sporters niet zijn uitgenodigd is volgens vicevoorzitter Stanislav Pozdniakov niet gegeven door het IOC.

Joeskov, de wereldrecordhouder op de 1500 meter, en sprinter Koelizjnikov golden als grote kanshebbers op gouden medailles in Pyeongchang en waren daarmee grote concurrenten voor de Nederlandse schaatsers.

Al eerder kwam naar buiten dat zesvoudig olympisch kampioen shorttrack Viktor Ahn evenmin start in Zuid-Korea. Pozdniakov zei in een verklaring daar niets van te begrijpen. ,,Hij is nooit betrokken geweest bij doping en de vele dopingcontroles die hij heeft ondergaan in zijn carrière laten zien dat hij een schone atleet is. En dat geldt voor veel andere sporters op deze lijst. We eisen een verklaring van het IOC.”

Het IOC heeft Rusland als natie geschorst voor de komende Spelen als straf voor het omvangrijke dopingschandaal bij de vorige Winterspelen in Sotsji. Daar is op grote schaal gemanipuleerd met de urinestalen van de Russische atleten en konden zij met doping hun medailles winnen.

Het IOC laat alleen atleten uit Rusland toe die aantoonbaar een dopingvrij verleden hebben. Ze mogen deelnemen onder neutrale vlag. De schaatsers Joeskov en Koelizjnikov zijn allebei in het verleden wel een keer geschorst voor het gebruik van verboden middelen.