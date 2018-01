Halep overtuigend naar halve finales Melbourne

Simona Halep is weer een stap dichter bij haar eerste eindzege in een grandslamtoernooi. De Roemeense tennisster, die de wereldranglijst aanvoert, heeft overtuigend de halve finales bereikt van de Australian Open. Ze ondervond nauwelijks serieuze tegenstand van de Tsjechische Karolina Pliskova en rekende met haar af in twee sets: 6-3 6-2.

Pliskova, als zesde geplaatste in Melbourne, begon nog voortvarend aan de kwartfinale en kwam in de eerste set 3-0 voor. Daarna haperde haar spel en nam Halep de regie over. Ze won zes games op rij en daarmee de eerste set. In het tweede bedrijf liep de 26-jarige Halep soepel weg naar 3-0. Pliskova sputterde nog wat tegen, maar was niet meer in staat de nederlaag af te wenden.

Halep jaagt nog altijd op haar eerste eindzege in een grand slam. Ze stond al wel twee keer in de finale van de Franse Open op Roland Garros. In de halve finale van de Australian Open treft ze de Duitse Angelique Kerber, die in haar kwartfinale de Amerikaanse Madison Keys kleineerde: 6-1 6-2. Kerber won de Australian Open in 2016.

De Roemeense gaf aan dat ze na de eerste drie games even de resetknop moest indrukken. ,,Ik moest beter gaan bewegen en minder fouten maken en dat lukte. Daarna hervond ik mijn vertrouwde stijl en liep de service ook goed”, zei Halep, die in de hele partij maar tien missers noteerde en slechts zeventig minuten nodig had om de zwaar tegenvallende Pliskova uit te schakelen.