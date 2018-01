IAAF wil veldlopen terug op Olympische Spelen

Veldlopen moet terug als olympisch onderdeel van de atletiek. Doel is een rentree op de Olympische Spelen van 2024. Die aanbeveling is afkomstig een speciale commissie van de internationale atletiekfederatie IAAF en voorzitter Sebastian Coe heeft het plan omarmd. ,,Parijs 2024 zou een mooi moment zijn de cross country weer in ere te herstellen op de Spelen”, aldus de Brit.

Honderd jaar geleden werd het onderdeel afgevoerd van het olympisch programma. Dat was na de Spelen van 1924, die ook in Parijs plaatsvonden. Het crossen is een winterse discipline in de atletiek, die de laatste jaren aan populariteit heeft ingeboet. De commissie cross country van de IAAF vindt wel dat het veldlopen wat extremer en uitdagender moet worden. Een nieuwe internationale veldloopcompetitie moet de eerste aanzet geven.