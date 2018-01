Keitany jaagt in Londen op marathonrecord

De Keniaanse atlete Mary Keitany wil op 22 april in de marathon van Londen een serieuze aanval doen op het wereldrecord. De 36-jarige atlete krijgt tijdens de wedstrijd hulp van mannelijke tempomakers in haar poging de mondiale toptijd van 2 uur, 15 minuten en 25 seconden te verbeteren. Die tijd liep de Engelse Paula Radcliffe vijftien jaar geleden (2003) in de marathon van Londen.

Keitany won vorig jaar in de Engelse hoofdstad de wedstrijd over 42,195 kilometer in 2.17.01. Die tijd staat nu te boek als beste mondiale tijd in een marathon met alleen vrouwen als deelnemers. De Keniaanse heeft nu haar zinnen gezet op het wereldrecord in een gemengde race, dus met mannen en vrouwen.

De Keniaanse hardloopster kwam vorig jaar halverwege de marathon één minuut sneller door dan Radcliffe destijds in haar recordrace, maar leverde in het tweede deel veel in. ,,Vorig jaar voelde ik me heel goed, maar het was erg zwaar om bijna de helft van de wedstrijd in mijn eentje te lopen. Van de mannelijke gangmakers kan ik de hele wedstrijd profiteren.”