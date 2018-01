Roest en Van Beek reserve bij achtervolging

Patrick Roest en Lotte van Beek zijn komende maand bij de Olympische Spelen de reserves bij het onderdeel ploegachtervolging. Roest komt in actie als Sven Kramer, Koen Verweij of Jan Blokhuijsen niet fit genoeg is om de starten. Van Beek is standby voor het geval Ireen Wüst, Antoinette de Jong of Marrit Leenstra verstek moet laten gaan.

Bondscoach Geert Kuiper geeft Roest en Van Beek de voorkeur boven Jorrit Bergsma en Jorien ter Mors. Bij de vorige Spelen in Sotsji werd Bergsma door toenmalig bondscoach Arie Koops aangewezen als reserve, maar de winnaar van de 10 kilometer bedankte voor die rol.

Van Beek was vier jaar terug ook al reserve op de achtervolging. Zowel de Nederlandse mannen als vrouwen behaalden toen goud.