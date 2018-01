Slechte start Luiten in Dubai

Golfer Joost Luiten is zijn tweede toernooi van dit jaar op de Europese Tour slecht begonnen. De 32-jarige Rotterdammer bleef op de eerste dag van de Omega Dubai Desert Classic één slag onder het baangemiddelde van 72 slagen. Luiten staat daarmee op een gedeelde 89e plaats. Daan Huizing, de andere Nederlandse deelnemer in Dubai, kende een betere eerste ronde. De 27-jarige Zwollenaar ging rond in 69 slagen (-3).

Huizing kwam tot vijf birdies en zette daar twee bogey’s tegenover. Hij staat op de gedeelde 41e plaats. Luiten noteerde ook twee bogey’s, maar kwam niet verder dan drie birdies. Jamie Donaldson uit Wales gaat aan de leiding in Dubai met een score van -10.

Vorige week begon Luiten het nieuwe golfseizoen matig met een gedeelde 48e plaats in het Abu Dhabi Championship. Luiten wijt zijn mindere spel aan kiespijn. Nederlands beste golfer bezocht in Dubai nog een tandarts en speelt met pijnstillers.