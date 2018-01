Smolders kan door met springpaard Don

Springruiter Harrie Smolders kan blijven zitten op Don VHP Z, de hengst waarmee hij afgelopen jaar zoveel succes had. De Stichting Nederlandse Olympiade Paard (NOP) heeft ervoor gezorgd dat Smolders in ieder geval tot en met de Wereldruiterspelen gebruik kan maken van Don. Het paard is eigendom van Amerikanen, maar wordt door het NOP ‘gehuurd’.

Smolders heeft een topjaar achter de rug. De 37-jarige ruiter uit Lage Mierde schreef als eerste Nederlander de Global Champions Tour op zijn naam. Hij had ook een groot aandeel in de winst van de Nederlandse springruiters in de Nations Cup. Op het EK in Göteborg reed Smolders op de rug van Don naar het zilver.

Het NOP slaagde er ook in dressuurpaard Glock’s Zonik vast te leggen tot en met de Wereldruiterspelen van september in het Amerikaanse stadje Tryon. De tienjarige hengst van Edward Gal wordt gezien als een groot talent.