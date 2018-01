Remise voor koploper Giri én concurrenten

Anish Giri heeft in de elfde ronde van het internationale schaaktoernooi van Wijk aan Zee een kans laten liggen om alleen op kop te komen. De Nederlandse troef moest vrijdag tegen de Amerikaan Fabiano Caruana genoegen nemen met een remise. Giri staat na elf van de dertien rondes op 7 1/2 punt, evenveel als de Noorse wereldkampioen Magnus Carlsen en Sjachriar Mamedjarov uit Azerbeidzjan. Carlsen en Mamedjarov kwamen in hun onderlinge partij ook remise overeen.

De 23-jarige Giri had het met de zwarte stukken niet makkelijk tegen de twee jaar oudere Caruana. De Amerikaan koesterde met wit een tijdje een betere stelling op het bord, maar Giri hield stand. De schaakgrootmeester is nog altijd ongeslagen op deze editie van Tata Steel Chess. Giri wil dolgraag de opvolger worden van Jan Timman, in 1985 de laatste Nederlandse winnaar van het prestigieuze schaaktoernooi van Wijk aan Zee.

De geboren Rus zit zaterdag aan het bord tegenover Baskaran Adhiban uit India. Adhiban staat met 3 1/2 punt op de voorlaatste plaats. Giri sluit het toernooi af tegen het Chinese ‘wonderkind’ Wei Yi, met 4 1/2 punt een middenmoter in Wijk aan Zee.

Als twee schakers na dertien rondes evenveel punten hebben op kop van de ranglijst volgt een tiebreak, bestaande uit twee rapid-partijen. In het geval meer dan twee deelnemers evenveel punten hebben, wordt met een wiskundige formule eerst berekend welke twee het beste gepresteerd hebben in de tachtigste editie van Tata Steel Chess. ,,Maar ik wil nog niet over een tiebreak praten”, zei Giri. ,,Dat is alsof je gaat trouwen, maar de huwelijksnacht overslaat. Er zijn eerst nog twee ronden te gaan.”