Kramer deelt plaagstootje uit aan Bloemen

Sven Kramer heeft bij trainingswedstrijden op de olympische schaatsbaan in Gangneung een plaagstootje uitgedeeld aan Ted-Jan Bloemen. De kopman van Team LottoNL-Jumbo versloeg zijn grote rivaal, die sinds 2014 voor Canada uitkomt, op de 3000 meter met een verschil van ruim 4 seconden: 3.38,64 tegen 3.42,97. Het zegt natuurlijk weinig tot niets over de komende titanenstrijd tussen de beste stayers van de wereld bij de Winterspelen, maar het gemak waarmee Kramer rondreed zal Bloemen wellicht toch een beetje aan het denken zetten.

Bloemen is in Gangneung de grootste uitdager van Kramer op de 5000 en 10.000 meter, de twee afstanden die de 31-jarige Fries met goud omrand in zijn agenda heeft staan. De Nederlandse Canadees pakte bijna twee maanden geleden Kramer in Salt Lake City op de 5000 meter zijn laatste individuele wereldrecord af met een tijd van 6.01,86. Bloemen nam in november 2015 ook al het wereldrecord op de 10.000 meter (12.36,30) over van de huidige wereldkampioen op de langste afstand.

Jorrit Bergsma reed een tijd van 3.41,20. Ploeggenoot Bob de Vries eindigde in 3.47,81. Carlijn Achtereekte hield het na 1800 meter volgens plan voor gezien.

Patrick Roest, die in Gangneung de 1500 meter schaatst en reserve is op de ploegachtervolging, reed een persoonlijk record op de 1000 meter (1.10,22).

Marrit Leenstra zette een prima tijd neer op de 1500 meter: 1.55,44. Daarmee was de Friezin sneller dan vorige maand bij de wereldbeker in Erfurt toen ze achter Ireen Wüst (1.55,66) als tweede eindigde (1.55,75).

Lotte van Beek (1.15,85) en Irene Schouten (1.19,57) reden een 1000 meter.