Orie gunt Achtereekte slapeloze nachten

Amper twaalf uur na de gouden surprise van Carlijn Achtereekte op de olympische 3000 meter stond haar coach Jac Orie in de Gangneung Oval alweer op het ijs. De succesrijke voorman van Team LottoNL-Jumbo bekeek de training van onder anderen Patrick Roest aandachtig. ,,Hij is momenteel hartstikke goed”, liet Orie na afloop weten. ,,Of Patrick ook kan stunten? Nou, daar moet je niet van uitgaan. Maar als hij echt alles goed doet, komt het podium in zicht.”

Orie had zijn ‘first lady’ Achtereekte, die na haar triomf in de kleine uurtjes nog werd gehuldigd in het Holland Heineken House, zondag nog niet gezien of gesproken. ,,Ik heb nog wel wat sms-contact met haar gehad. Of het goed met haar gaat? Ik hoop het. Of ze wel geslapen heeft? Ik weet het niet. Ach, dat maakt me niet uit. Wat mij betreft blijft ze de hele week wakker. Maar dat zal niet gaan, want ze is nog reserve voor de 5000 meter en voor de massastart.”

Orie was in Gangneung lyrisch over Achtereekte, die zich vorig jaar zelf ‘aanbood’ bij hem. ,,Het is werkelijk geweldig wat ze hier gedaan heeft.”