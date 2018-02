Orie: niet te snel, niet te snel

In de feestvreugde rond olympisch kampioen Kjeld Nuis trachtte zijn coach Jac Orie hem zoveel mogelijk te negeren. ,,Ik ben ziek geweest”, liet de voorman van het succesvolle Team LottoNL-Jumbo weten. ,,Ik was verkouden en had ook koorts. Gelukkig is het alweer weg. Ach, het halve olympisch dorp is verkouden. Maar ik ben als de dood om mijn eigen schaatsers aan te steken. Daarom probeer ik een beetje bij hen uit de buurt te blijven.”

Nuis liet het er echter niet bij zitten. Hij trok na de laatste rit op de 1500 meter de stevig ingepakte Orie resoluut naar zich toe voor een groepsknuffel.

Tijdens zijn race had Nuis zijn coach nog de stuipen op het lijf gejaagd. ,,Zijn eerste volle ronde van 25,06 vond ik een beetje eng. ‘Niet te snel, niet te snel’, dacht ik bij mezelf. Ik maakte me daar wel een beetje zorgen over. Want zo snel heeft Kjeld die ronde nog nooit gereden.”

Orie hield daarna nauwlettend het scorebord in de gaten. ,,Kjeld had nog een 26-er nodig en die reed hij gelukkig. Toen was ik een beetje gerustgesteld, al had hij het best nog wel moeilijk in de laatste ronde. Maar mag het?”