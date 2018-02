Shiffrin klaar voor nieuwe greep naar goud

Mikaela Shiffrin leek deze winter ongenaakbaar op de skipistes. De Amerikaanse won de ene na de andere wereldbekerwedstrijd. Maar ineens was daar een vormdip; precies in de weken vóór de Olympische Winterspelen van Pyeongchang. In haar laatste zes races haalde ze één keer het podium. De 22-jarige Shiffrin, drievoudig wereldkampioene op de slalom, laste een pauze in om zich in alle rust voor te bereiden op de belangrijkste wedstrijd van het jaar.

Een gesprek met een sportpsycholoog was onderdeel van de remedie. ,,Ik ben weer helemaal opgefrist en voel me weer de oude. Ik ben weer mezelf”, zei ze een dag voor de olympische slalom, waar ze het goud van Sotsji verdedigt. Als ze daarin slaagt, wordt ze de eerste alpineskiester die een olympische titel op de slalom met succes verdedigt. ,,Ik moest mezelf eraan herinneren dat ik hier niet alleen ben om te winnen, maar ook omdat ik zo van deze sport houd.”

De grootste concurrenten van Shiffrin zijn de Slowaakse Petra Vlhova, de Zweedse Frida Hansdotter en de Zwitserse Wendy Holdener.