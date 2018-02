Van Kerkhof op Spelen naar finale 500 meter

Yara van Kerkhof heeft bij de Olympische Spelen voor een verrassing gezorgd door op de 500 meter de finale te halen. De 27-jarige shorttrackster eindigde in haar halve eindstrijd in de Gangneung Ice Arena als eerste, net voor de Britse Elise Christie.

De finale begint rond 13.10 uur Nederlandse tijd. Van Kerkhof neemt het, naast Christie, op tegen de Zuid-Koreaanse Choi Min-jeong, de Italiaanse Arianna Fontana en Kim Boutin. De Canadese eindigde in de halve eindstrijd waarin ook Van Kerkhof en Christie uitkwamen als derde.

Van Kerkhof, die later op de Spelen ook nog in actie komt op de kilometer, speelde bij de vorige Olympische Spelen in Sotsji een bijrol en wist op geen enkel nummer de eindstrijd te bereiken.

Ook op de WK’s heeft Van Kerkhof geen aansprekende resultaten achter haar naam staan. In 2011 behaalde ze met de aflossingsploeg zilver.