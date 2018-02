Vonn vreest de harde wind

Lindsey Vonn houdt van de droge sneeuw in de bergen van Pyeongchang. Die geeft grip en biedt de mogelijkheid agressief te skiën. De bittere vrieskou in Zuid-Korea deert de Amerikaanse niet. Die is ze wel gewend uit Minnesota, waar ze opgroeide. Maar de skidiva heeft wel vrees voor de harde wind, die nu al dagen door de bergen jaagt en de ski-onderdelen op de Winterspelen behoorlijk dwarszit.

,,Ik heb niet eerder meegemaakt dat het aanhoudend zo hard waait. De wind is hier de grootste tegenstander geworden”, zegt de specialiste op de afdaling in een interview met Eurosport. Vonn is niettemin vol vertrouwen afgereisd naar Pyeongchang. De olympisch kampioene op de olympische afdaling van Vancouver 2010 mikt op twee gouden plakken in Zuid-Korea; op de afdaling en de super-G. ,,Ik ben fysiek en mentaal in topvorm. Ik kan op mezelf vertrouwen in de bergen.”

Vonn was er vier jaar geleden niet bij in Sotsji, toen een zware knieblessure haar van de Spelen hield. Maar als winnares van meer dan 75 wereldbekerwedstrijden is de 33-jarige torenhoog favoriete voor de snelheidsnummers. Ze won ook de laatste twee afdalingen in Garmisch-Partenkirchen, vlak voor de Spelen. ,,Het vertrouwen was al goed, maar die twee zeges gaven me de overtuiging dat ik in Pyeongchang in staat moet zijn twee keer goud te winnen.”

Als de wind het toelaat, voegt Vonn daar in één adem aan toe. ,, Er is maar één harde windvlaag nodig die jouw olympische droom om zeep kan helpen. Dat is aan de ene kant frustrerend, maar anderzijds weet je ook dat dit kan gebeuren bij een sport in de buitenlucht.”