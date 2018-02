‘Van Kerkhof was een grijze muis’

Yara van Kerkhof (27) heeft de voorbije periode een gedaanteverwisseling ondergaan. Dat is volgens trainer Jeroen Otter een van de redenen waarom ze als eerste Nederlandse shorttrackster een olympische medaille won. Van Kerkhof eindigde in Gangneung als tweede op de 500 meter.

,,Ze staat er nu omdat ze eindelijk beseft: zoveel tijd heb ik niet meer. Als je het vandaag kan doen, doe het. Ze is brutaler geworden”, aldus Otter. ,,Je hebt grijze muizen die tevreden zijn om gemiddeld te zijn en die voor een zesjescultuur gaan. Je hebt ook mensen die gewoon brutaal zijn. In onze sport hoor je brutaal te zijn. Ik kies ook shorttrackers die grijs zijn, maar die moeten uiteindelijk wel gekleurd worden. Uiteindelijk groeit er daar een aantal van door.”

Van Kerkhof is daar een voorbeeld van, aldus Otter, die wel toegaf dat de medaille voor hem ook best wel als verrassing kwam. De trainer was uitgegaan van winst van Van Kerkhof in de B-finale. Uiteindelijk viel alles goed in de Gangneung Ice Arena. Otter zei tegen de Zoetermeerse: ,,Niemand wil vierde worden. Je weet dat er iets gaat gebeuren. Als jij koel kan blijven, is het mogelijk. Word geen koningin van de B-finale.”