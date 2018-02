Nishikori wint bij rentree op hoogste niveau

Tennisser Kei Nishikori heeft bij zijn eerste optreden in een ATP-toernooi na een half jaar een overwinning geboekt in twee sets (7-5 6-3). Dat deed de Japanner in New York tegen de Amerikaan Noah Rubin. Nishikori, als vijfde geplaatst, won vorige week al een challengertoernooi in Dallas.

Nishikori moest in augustus afzeggen voor de US Open vanwege een blessure aan de rechterpols. Een geplande rentree op de Australian Open ging niet door. Bij zijn allereerste toernooi na zijn blessure, een challenger in Newport Beach, ging hij nog in de eerste ronde onderuit. In de volgende ronde in het toernooi, dat na veertig jaar verhuisde van Tennessee naar Long Island, treft Nishikori de Rus Evgeni Donskoj.