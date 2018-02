De Australiër Nathan Haas heeft de tweede etappe van de Ronde van Oman gewonnen. Het was een lastige heuvelrit van Sultan Qaboos University naar Al Bustan over ruim 167 kilometer. De renner van Katoesja versloeg in de sprint van een kleine groep de Belg Greg Van Avermaet en de Kazak Alexei Loetsenko.

Ook Niki Terpstra maakte deel uit van de eerste groep. De Nederlander van Quick-Step finishte als zesde. Haas nam de leiderstrui over van de Fransman Bryan Coquard.