Seppi verrast Zverev in Ahoy

De Duitse tennisser Alexander Zverev is in de tweede ronde van het ABN Amro World Tennis Tournament gestrand. De Italiaan Andreas Seppi was in Rotterdam in twee sets verrassend te sterk voor de als derde geplaatste Zverev: 6-4 6-3.

De twintigjarige Zverev wordt gezien als een van de grootste tennistalenten en is inmiddels al de nummer vier van de wereldranglijst. De Duitser begon nog goed door de Italiaanse nummer 81 van de wereld direct te breken. Seppi, die in de laatste kwalificatieronde voor het Rotterdamse toernooi verloor maar als ‘lucky loser’ toch mee mocht doen aan het hoofdtoernooi, begon pas op 3-0 achterstand met tennissen. Hij brak Zverev drie keer op rij en won zo de set. In de tweede set had Seppi aan een break in de zesde game genoeg om voor een stuntje te zorgen.

In de kwartfinale treft de 33-jarige Seppi de winnaar van het duel tussen de Fransman Pierre-Hugues Herbert en de Rus Daniil Medvedev.