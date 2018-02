Shaun White wint goud op halfpipe

Amerikaan Shaun White heeft woensdag een gouden medaille gewonnen in de halfpipe bij het snowboarden. Met zijn laatste run scoorde hij een 97,75 en wist daarmee de Japanner Ayuma Hirano achter zich te laten. Hirano haalde in run twee 95,25 punten.

De Australiƫr Scotty James werd derde met een score van 92.

Het is de derde gouden medaille voor White. Eerder won hij in Turijn en Vancouver ook op de halfpipe. In Rusland greep hij net naast het podium.

De wedstrijd werd nog even stilgelegd na een harde val van de zestienjarige Japanner Yuto Tosuka. Hij moest door de medische dienst uit de halfpipe worden gehaald met een banaanbrancard.