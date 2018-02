Wendt en Arlt opnieuw beste rodelduo

Het Duitse rodelduo Tobias Wendl/Tobias Arlt heeft net als vier jaar geleden goud veroverd op de Olympische Spelen. De twee rodelaars uit Beieren maakten in Pyeongchang hun favorietenstatus helemaal waar door hun voorsprong uit de eerste run te consolideren. Ze bleven het Oostenrijkse tweetal Peter Penz und Georg Fischler 0,088 van een seconde voor. Het andere Duitse duo Toni Eggert en Sascha Benecken pakte het brons.

Wendl en Arlt hadden met 45,820 de snelste tijd in de eerste run neergezet en waren met 45,877 ook goed voor de snelste tijd in de tweede run. De Oostenrijkers en de andere Duitsers waren in beide runs goed voor respectievelijk de tweede en de derde tijd.

Voor Duitsland is dit het tweede goud bij het rodelen. Eerder veroverde Natalie Geisreiter individueel goud. Bij de mannen ging Felix Loch afgelopen zondag in de vierde run de mist in en haalde alleen Johannes Ludwig brons.