Haase snel klaar met De Bakker

Robin Haase heeft zonder al te veel inspanningen in de eerste ronde van het ABN Amro World Tennis Tournament zijn landgenoot Thiemo de Bakker uitgeschakeld. De favoriet won de partij in twee sets, 6-2 6-2. Na 54 minuten benutte Haase zijn eerste matchpoint. Hij speelt nu opnieuw tegen een landgenoot, Tallon Griekspoor. De winnaar van die partij treft mogelijk vrijdag Roger Federer, die dan de nummer één van de wereld zou kunnen worden.

Haase was niet topfit. ,,Ik heb gewoon griep”, vertelde de tennisser, die al enige tijd in Rotterdam woont. ,,Gisteravond wist ik ook nog niet of ik zou spelen, maar het gaat nu wel.”

Het verschil tussen Haase en De Bakker zat met name in de servicereturns. ,,Hij retouneerde matig. Het is normaal lastig om tegen hem te spelen. Je kent elkaar door en door. Maar dit keer ging het vrij makkelijk.”

Haase speelde na een loodzwaar Daviscupweekeinde een toernooi in Sofia. ,,Daar heb ik in december al voor gekozen omdat ik met Matwé (Middelkoop) wil dubbelen. Je weet vooraf ook niet hoe zwaar zo’n Daviscupweekend is. Voor hetzelfde geld speel je maar zes sets.” Het werden er dertien in enkel- en dubbelspel samen; Nederland verloor. ,,Ik was helemaal total-loss, maar had mijn osteopaat mee naar Bulgarije. Na twee dagen was ik de spierpijn kwijt. Helaas verloor ik meteen van een ontketende Copil, maar we wonnen het dubbeltoernooi. De keuze om naar Bulgarije te gaan was dus terecht.”

De Bakker, onlangs nog samen met Haase strijdend in het Daviscupteam, was met een wildcard het toernooi in Rotterdam binnengekomen. ,,Ik begon niet lekker, mijn service liep niet. Als ik niet goed speel, weet hij precies wat hij moet doen”, zei De Bakker, die zijn niveau in twee woorden omschreef: ,,vrij droevig.”