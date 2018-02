Wüst: ik hoopte op iets speciaals

Na winst op de 1500 meter hoopte Ireen Wüst in Gangneung op de 1000 meter te kunnen verrassen. De Brabantse kwam tot een tijd van 1.15,32 en wist direct dat er voor haar voorlopig geen elfde olympische medaille bij komt.

,,Ik had gehoopt op een tijd van 1.14. In de 1500 meter zat de winst in de laatste ronde. Daar ging ik nu ook voor. Maar het verval was net even te veel. Helaas had ik net niet meer de benen om nog een keer vol aan te trappen”, aldus Wüst. ,,Ook al was het mijn beste 1000 meter van het seizoen. Ik hoopte op iets speciaals, maar dat heb ik niet kunnen laten zien. Ik baal er wel van.”

Na haar vijfde gouden olympische medaille kwam er veel op Wüst af. ,,Maar ik kon me wel focussen op wat ik moest doen. En het gaf ook wel energie. Ik was goed gespannen voor de race. Je hoopt in de ‘flow’ iets speciaals te kunnen neerzetten.”

De zesde titel voor Wüst moet volgen op de ploegachtervolging. ,,Ik heb er alle vertrouwen in dat we daar voor goud gaan.”