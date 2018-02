Excuses Bergsma aan Kramer

Jorrit Bergsma is teruggekomen op uitspraken die hij na de olympische 10 kilometer in de Gangneung Olympic Oval deed. De schaatser verweet Sven Kramer dat hij en zijn omgeving verantwoordelijk waren voor het donderdag in de Volkskrant gepubliceerde verhaal dat coach Jillert Anema van NOC*NSF een waarschuwing had gekregen. Anema wilde vier jaar terug in Sotsji als trainer van de Fransen met de Nederlandse achtervolgingsploeg een afspraak maken over het verloop van de wedstrijd.

,,Ik ben fout geweest dat ik het bij het kamp-Kramer heb gelegd. Dat was slecht. Ik denk wel dat het doelbewust is gebeurd. Iemand die mij uit balans wilde brengen”, aldus Bergsma, een aantal uren na afloop van de 10 kilometer, in het programma Studio Sportwinter van de NOS.

Direct na de wedstrijd, die Bergsma eindigde als nummer twee, was hij in de catacomben van het ijsstadion duidelijk in zijn oordeel. ,,Of het uit het kamp-Kramer komt? Daar duidt het wel erg op. Voor hem was het heel belangrijk hier die 10 kilometer te winnen. Vier jaar terug gebeurde er ook al iets, kort voor het olympisch kwalificatietoernooi van Sotsji. Toen kwam opeens het bericht dat Bob de Jong en ik ruzie zouden hebben. Dat kwam ook uit die richting. Hij is een groot kampioen. Dit heeft hij niet nodig. Ik vind het heel jammer dat dit gebeurt. Waarom zou dit verhaal vandaag naar buiten komen?”

Anema heeft donderdag de (Nederlandse) media niet te woord gestaan.