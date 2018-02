Wozniacki verslikt zich in Kvitova

Petra Kvitova heeft Caroline Wozniacki uit de finale gehouden van het WTA-toernooi in Doha. De nummer 21 van de wereldranglijst versloeg in een marathonpartij de mondiale nummer één. De Tsjechische kon na twee uur en 35 minuten de winst vieren: 3-6 7-6 (3) 7-5.

Beide speelsters hadden kansen om de wedstrijd naar zich toe te trekken. Na een break op 4-4 in de tweede set mocht Wozniacki gaan serveren voor de winst, maar de Deense liet die kans liggen. Haar Tsjechische opponent brak terug. Na verscheidene breaks over en weer moest een tiebreak de beslissing in de tweede set brengen. Kvitova trok daarbij aan het langste eind.

De derde set vertoonde eenzelfde beeld. Over en weer werden servicebeurten gebroken. Op 5-4 in de derde set kreeg Kvitova meerdere wedstrijdpunten, maar ze faalde in de afwerking. Het duurde uiteindelijk nog drie games voordat de beslissing viel. Beide speelsters braken elkaars service zes keer.

Zondag speelt Kvitova in de finale tegen Garbiñe Muguruza. De Spaanse tennisster hoefde niet in actie te komen tegen Simona Halep, die zich geblesseerd had teruggetrokken. De Roemeense nummer twee van de wereld heeft te veel last van haar rechtervoet.