Dubbel succes Van Gerwen in Barnsley

Michael van Gerwen heeft een bijzonder succesvol weekend beleefd in Barnsley. De nummer één van de wereldranglijst schreef de eerste twee toernooien van het Players Championship allebei op zijn naam. ‘Mighty Mike’ versloeg zaterdag in de finale de Engelsman James Wade met 6-4, een dag later overklaste hij de Australische verrassing Corey Cadby (6-1).

De nieuwe wereldkampioen Rob Cross, die Van Gerwen op het WK in een zenuwslopende halve finale had verslagen, vloog er beide dagen vroeg uit. De 28-jarige Brabander ontsnapte zondag aan uitschakeling in de achtste finales tegen de Engelsman Luke Woodhouse, die enkele ‘matchdarts’ liet liggen (6-5). Van Gerwen rekende daarna wel vlot af met twee andere Engelse darters, Adrian Lewis en Simon Stevenson.

De tweevoudig wereldkampioen pakte vorig jaar de eindzege in het Players Championship.