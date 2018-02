Nederlanders in 2e deel startlijst 500 meter

De drie Nederlandse deelnemers aan de olympische 500 meter in Gangneung komen maandag in het tweede deel van de startlijst in actie. Wereldkampioen Jan Smeekens, die zondag tijdens de laatste training nog hard ten val kwam, is als eerste aan de beurt. Hij rijdt in de tiende rit tegen de Amerikaan Mitchell Whitmore, die in december tijdens de wereldbeker in Salt Lake City de tiende seizoenstijd neerzette (34,34). Smeekens staat niet in de top 25 van dat klassement, ook omdat hij bij de wereldbeker in Calgary slechts als zeventiende eindigde (34,80).

Ronald Mulder, die de zevende seizoenstijd op zijn naam heeft staan (34,22), rijdt in de zestiende rit tegen de Noor Havard Lorentzen. Kai Verbij, net hersteld van een liesblessure, komt in de voorlaatste race uit tegen de Japanner Daichi Yamanaka. Verbij reed in Salt Lake City de tweede seizoenstijd (34,13), achter de Rus Roeslan Moerasjov (34,02), die wegens het Russische dopingschandaal ontbreekt in Zuid-Korea.

In de kwartfinales van de ploegachtervolging rijdt het Nederlandse vrouwenteam maandag in de eerste race tegen het gastland.