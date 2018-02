Noorse langlaufers pakken goud op estafette

De langlaufers uit Noorwegen hebben bij de Spelen van Pyeongchang de olympische titel op de 4×10 kilometer estafette veroverd. Johannes Høsflot Kläbo bezorgde de Noorse mannen, met eerder Didrik Tønseth, Martin Sundby en Simen Krüger, de derde olympische titel bij het langlaufen. Het zilver ging naar de olympische atleten namens Rusland, het brons was voor Frankrijk.

Kläbo vertrok samen met de Fransman Adrien Backscheider als vierde en laatste langlaufer aan kop, nadat de koploper uit Rusland door de derde langlaufers was bijgehaald. Denis Spitsov kwam namens de Russen nog knap terug, maar hij had geen antwoord op de versnelling van Kläbo in de slotkilometers. Spitsov finishte op 9,4 seconden. Backscheider gaf 36,9 seconden toe.

Het is voor het eerst sinds de Spelen van 2002 in Salt Lake City dat Noorwegen de titel op de estafette pakt. Titelverdediger Zweden werd slechts vijfde.