‘Teleurgesteld als Dekker eerste acht mist’

Richard Pickl, trainer van snowboardster Michelle Dekker, is vol vertrouwen over het komende olympische optreden van de Nederlandse. ,,Ik zou teleurgesteld zijn als ze de top acht niet haalt. Dat is het niveau dat ze kan halen”, aldus de Oostenrijker in het Phoenix Snow Park van Pyeongchang. ,,Als je bij de laatste acht zit, kan van alles gebeuren.”

De 21-jarige Dekker doet mee op de parallelreuzenslalom. Vier jaar terug in Sotsji was de parallelslalom nog de specialiteit van de Nederlandse, maar dat onderdeel is door het Internationaal Olympisch Comité van het programma van de Spelen gehaald. ,,De verschillen tussen beide disciplines zijn minder groot dan Michelle soms denkt”, zegt Pickl. ,,Ik heb er veel vertrouwen in, ik kijk er naar uit. De snelheid heeft ze.”