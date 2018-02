Maas: normaal gesproken altijd in finale

Cheryl Maas had zich veel meer voorgesteld van haar optreden op het onderdeel big air op de Olympische Spelen. De Nederlandse snowboardster is na twee teleurstellende kwalificatiepogingen uitgeschakeld en ontbreekt vrijdag in de finale.

,,Als ik ‘m tien keer zou proberen, gaat ie normaal gesproken zeven keer goed”, zei Maas over haar tweede sprong, waar ze onderuit ging en een hoge score uitbleef. ,,Voor een kwalificatierun ga je niet al te gekke dingen doen. Maar het had wel wat meer moeten zijn dan dit. Voor een finale had ik nog wel wat meer in mijn hoofd.”

Van de 26 deelneemsters op het nieuwe olympische onderdeel, was Maas als eerste aan de beurt. ,,Je weet dat de jury van jouw score de wedstrijd gaat ‘bouwen’. Dat is niet zo’n fijn idee. Mijn tweede sprong had, als die goed was gegaan, meer dan 80 punten op moeten leveren. Dan was ik gewoon door geweest. Normaal gesproken haal ik op big air ook altijd de finale.”

Maas was de Spelen begonnen met de 23e plaats op slopestyle. Op big air kwam ze uiteindelijk tot positie twintig. De 33-jarige snowboardster, die eerder in Turijn (2006) en Sotsji (2014) aan de Spelen meedeed, wilde in Pyeongchang meedoen om de medailles. ,,Als je hier uiteindelijk na vier jaar bent, is dat niet leuk. Het is niet de eerste keer dat ik op mijn kont val. Dat hoor bij onze sport. Als het tijdens zo’n grote wedstrijd niet lukt, is dat frustrerend.”