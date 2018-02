Geen afdaling voor ‘zilveren’ Veith

De Oostenrijkse skiester Anna Veith ontbreekt woensdag op de olympische afdaling. De 28-jarige Veith, die bekend werd onder haar meisjesnaam Fenninger, greep zaterdag net naast het goud op de super-G. De Oostenrijkse moest als titelverdedigster genoegen nemen met het zilver, één honderdste van een seconde achter de Tsjechische sensatie Ester Ledecká.

Veel Oostenrijkse skifans hoopten dat Veith ook op de afdaling voor een medaille zou gaan. Ze keert volgens de nationale bond echter terug naar huis. Ledecká ontbreekt eveneens. De olympisch kampioene op de super-G heeft zich ook als snowboardster geplaatst voor de Spelen. De 22-jarige Tsjechische komt later in de week in actie op de parallel reuzenslalom.

Mikaela Shiffrin liet eerder al weten dat ze de afdaling overslaat. De Amerikaanse, die vorige week goud pakte op de reuzenslalom, focust zich volledig op de combinatie van donderdag. Haar landgenote Lindsey Vonn geldt als favoriete op de afdaling, met de Italiaanse Sofia Goggia als voornaamste concurrente.