Hassan loopt 1500 en 3000 meter op WK-indoor

Nederland stuurt acht atleten naar de WK indoor begin maart in Birmingham. Onder de sporters is ook Sifan Hassan, die zich formeel niet heeft gekwalificeerd omdat ze alleen op een ‘oversized baan’ aan de kwalificatietijd voldeed. De loopster is in het Engelse Birmingham ingeschreven voor de 1500 en 3000 meter.

,,Sifan is de verdedigend wereldkampioene indoor op de 1500 meter en afgelopen zomer bronzen medaillewinnares op de 5000 meter én finaliste op de 1500 meter bij de WK atletiek in Londen”, onderbouwt technisch directeur Ad Roskam de beslissing.

Hassan krijgt te maken met een geduchte concurrente. Ook de Ethiopische Genzebe Dibaba loopt beide nummers. Op de 3000 meter is ze tweevoudig wereldkampioene indoor, in 2014 en 2016. Op de 1500 meter, waarop Hassan regerend wereldkampioene is, was Dibaba in 2012 de beste. Hassan woont en traint in de Verenigde Staten. Ze ontbrak afgelopen weekeinde op de NK indoor in Apeldoorn.

Daar kwamen de overige atleten wel in actie. Dafne Schippers en Jamile Samuel lopen in Birmingham de 60 meter. Nadine Visser en Eefje Boons lopen de 60 meter horden en Madiea Ghafoor komt uit op de 400 meter. Bij de mannen gaan Eelco Sintnicolaas (zevenkamp) en Koen Smet (60 meter horden) naar de WK.