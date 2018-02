Knegt na straf uitgeschakeld op 500 meter

De Olympische Spelen zitten er voor Sjinkie Knegt op. De Nederlandse shorttracker werd in de series van de 500 meter gediskwalificeerd en mag daardoor donderdag niet meedoen aan de kwartfinales.

De uitschakeling is een grote teleurstelling voor de Fries. De 500 meter was zijn laatste kans op het behalen van goud in Zuid-Korea. Dat was vooraf zijn grote doel. Knegt behaalde in Gangneung zilver op de 1500 meter. Op de 1000 meter en met de aflossingsploeg werd hij, net als op de 500 meter, snel uitgeschakeld.