Bertens hard onderuit in Dubai

Tennisster Kiki Bertens heeft weinig plezier beleefd aan haar rentree. De Wateringse ging in de eerste ronde van het toernooi in Dubai hard onderuit tegen de Chinese Qiang Wang: 6-3 6-0.

Bertens gaf eind januari ziek op in Sint-Petersburg, tijdens haar partij in de eerste ronde tegen Vera Zvonareva uit Rusland. De nummer 29 van de wereld lag daarna twee weken op bed en sloeg vorige week het toernooi van Doha over. In Dubai hoopte ze fit en sterk terug te keren op de baan, maar ze kwam er tegen Wang, de nummer 46 van de wereld, geen moment aan te pas. Bertens maakte veel onnodige fouten.