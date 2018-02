Otter: Knegt had gewoon langer moeten wachten

Sjinkie Knegt kan het zichzelf kwalijk nemen dat hij Gangneung slechts met één olympische medaille verlaat. Coach Jeroen Otter zei na de kwalificaties van de 500 meter dat de Fries een paar belangrijk fouten heeft gemaakt. Net als op de 1000 meter werd Knegt dinsdag op de halve afstand gediskwalificeerd.

,,Hij had gewoon een halve ronde moeten wachten, tot kort voor de finish. Hij kwam met zoveel snelheid aan. Dan moet je het anders doen. Hij laat het toch gebeuren. Hij voelt natuurlijk ook die druk. Het was een kwestie van te snel een beslissing nemen. Hij had ‘cool’ moeten blijven”, analyseerde Otter de verrassende uitschakeling van Knegt.

De bondscoach gaf enkele dagen voor het begin van de Spelen aan dat Knegt in zijn ogen op dit moment de beste shorttracker ter wereld is. Otter denkt niet dat de Fries onder de druk is bezweken. ,,Hij wilde historie schrijven. De grote Sjinkie Knegt die een gouden medaille binnenhaalt. Natuurlijk is het jammer dat dat niet is gebeurd. De straf op de 1000 meter neem ik hem meer kwalijk dan de straf die hij vandaag kreeg.”