Duitse drieslag op Noordse combinatie

Duitsland heeft de Noordse combinatie gedomineerd bij de Winterspelen in Pyeongchang. Goud, zilver en brons gingen naar sporters uit het land, dat al zo succesvol is in Zuid-Korea. Johannes Rydzek pakte de titel op de combinatie van skispringen vanaf de grote schans en langlaufen, Fabian Riessle veroverde zilver en Eric Frenzel het brons.

De Japanner Akito Watabe was de beste vanaf de grote schans. Hij kwam tot een sprong van 134 meter en kreeg daarvoor 138,9 punten. De Noor Jarl Magnus Riiber landde na 139 meter, maar kreeg een lagere waardering: 138,6. De Duitsers eindigden als vierde, vijfde en zesde op het eerste onderdeel.

Voor de afsluitende 10 kilometer langlaufen betekende het dat Watabe met een seconde voorsprong op Riiber mocht beginnen. Het duo hield lang stand vooraan, maar in de slotfase kwam het Duitse trio nog voorbij.