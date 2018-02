‘Rupsje Nooitgenoeg’ Otter: ik wil altijd meer

Met drie olympische medailles zijn de Olympische Spelen voor de shorttrackploeg geslaagd. Tot Pyeongchang stond de teller voor Nederland op één olympische plak (brons voor Sjinkie Knegt op de 1000 meter in Sotsji).

Knegt behaalde nu zilver op de 1500 meter. Yara van Kerkhof eindigde verrassend als tweede op de 500 meter en de Nederlandse aflossingsploeg (vrouwen) voegde daar dinsdag brons aan toe.

,,Vooraf hadden we zes mogelijkheden op een medaille. Dat deel je dan in het shorttrack door drie. Je hebt namelijk normaal gesproken drie mogelijkheden nodig om één medaille te pakken. Dus als we twee plakken hadden binnengehaald, voldeden we aan de statistiek”, rekende bondscoach Jeroen Otter voor. ,,Nu hebben we er eentje extra gehaald. Of ik tevreden ben? Hebben jullie het boek Rupsje Nooitgenoeg wel eens gelezen? Dat is een hele vervelende eigenschap die je als coach hebt: het is nooit genoeg. Al hadden we hier vijf keer goud gehaald, dan was het voor mij nog niet genoeg geweest.”