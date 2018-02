Vertwijfeling bij Knegt na ‘mislukte’ Spelen

Het verwachtingspatroon was hoog. Niet alleen bij de buitenwereld, maar ook in zijn eigen omgeving. Coach Jeroen Otter zei enkele dagen voor de start van de Olympische Spelen zelfs dat Sjinkie Knegt de beste shorttracker in de wereld is. De Zuid-Koreanen legden met alle plezier de druk bij de 28-jarige Fries. ,,Hoeveel medailles wij gaan winnen? Dat ligt er helemaal aan hoe sterk Knegt rijdt.”

Favoriet op alle individuele afstanden en met de andere Oranje-rijders ook op de relay. Het werd slechts één medaille, zilver op de 1500 meter. Nauwelijks beter, dan vier jaar terug in Sotsji. Daar zorgde Knegt voor een primeur door als eerste Nederland olympische eremetaal te pakken (brons op de kilometer). Die medaille was onverwacht, een opsteker. In vier jaar tijd veranderde veel. Van redelijk anonieme rijder groeide Knegt uit tot grote meneer in de shorttrackwereld.

,,Dit is niet waarvoor ik gekomen ben. Ik baal ontzettend. Op zo’n moment is het wel een klotesport”, aldus de 28-jarige Knegt nadat hij in de series van de 500 meter verrassend was uitgeschakeld. ,,Ik ben zeker goed in vorm. Met mijn snelheid zit het ook gewoon goed. Ik kan niet echt spreken over de factoren geluk en pech. De mensen die echt goed zijn, staan wel continu in de finale.”

Knegt was zelfkritisch na de vroege uitschakeling op de kortste afstand. ,,De start was gewoon goed. Op het eerste rechte stuk maakte ik een grote fout. Ik ging aan de binnenkant zitten bij de Rus. Daardoor verloor ik al mijn snelheid. Toen liep ik al direct achter de feiten aan”, analyseerde de pupil van Jeroen Otter.

De coach was duidelijk in zijn oordeel. ,,Hij had gewoon een halve ronde moeten wachten, tot kort voor de finish. Hij kwam met zoveel snelheid aan. Dan moet je het anders doen. Hij laat het toch gebeuren. Hij voelt natuurlijk ook die druk. Het was een kwestie van te snel een beslissing nemen”, aldus Otter. ,,Hij wilde historie schrijven. De grote Sjinkie Knegt die een gouden medaille binnenhaalt. Natuurlijk is het jammer dat dat niet is gebeurd. De straf op de 1000 meter neem ik hem meer kwalijk dan de straf die hij vandaag kreeg.”