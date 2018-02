Shorttrackers weer aan zet

Voor Sjinkie Knegt is het dinsdag erop of eronder. Hij vertrok naar Zuid-Korea met maar één doel: olympisch goud, maar heeft nu alleen zilver. Het moet voor hem gaan gebeuren op de 500 meter.

Knegt rijdt dinsdag in de vijfde heat en moet bij de eerste twee eindigen om door te mogen naar de kwartfinales van donderdag. De Nederlander is gekoppeld aan de Rus Aleksandr Sjoelginov, de Kazach Nurbergen Zhumagaziyev en de Chinees Ren Ziwei. Dylan Hoogerwerf (derde heat) en Daan Breeuwsma (vierde heat) doen ook mee.

Eerst komen echter de vrouwen in actie in de series van de 1000 meter. Suzanne Schulting, Lara van Ruijven en Yara van Kerkhof (winnares van olympisch zilver op de 500 meter) treden aan voor TeamNL in de Gangneung Ice Arena.