Uitschakeling onverklaarbaar voor Knegt

Sjinkie Knegt was de eerste om het toe te geven. Het is de shorttrackter op de Olympische Spelen niet gelukt aan de hoge verwachtingen te voldoen. ,,Dit is niet waarvoor ik gekomen ben. Ik baal ontzettend. Dit was zeker geen supertoernooi van mij. Op zo’n moment is het wel een klotesport”, aldus de 28-jarige Fries nadat hij in de series van de 500 meter verrassend werd uitgeschakeld.

Eerder kreeg Knegt ook op de 1000 meter al een straf. Met de relayploeg liep de Nederlander de eindstrijd mis. Knegt gaat straks met alleen de zilveren medaille van de 1500 meter naar huis.

Het teleurstellend verlopen toernooi is voor Knegt onverklaarbaar. ,,Ik ben zeker goed in vorm. Met mijn snelheid zit het ook gewoon goed. Ik kan niet echt spreken over de factoren geluk en pech. De mensen die echt goed zijn, staan wel continu in de finale.”

Knegt was zelfkritisch na de vroege uitschakeling op de kortste afstand. ,,De start was gewoon goed. Op het eerste rechte stuk maakte ik een grote fout. Ik ging aan de binnenkant zitten bij de Rus. Daardoor verloor ik al mijn snelheid. Toen liep ik al direct achter de feiten aan”, analyseerde de pupil van coach Jeroen Otter, die het olympisch toernooi anderhalve week geleden startte met zilver op de 1500 meter. ,,Of het missen van goud op die afstand heeft doorgewerkt en een dreun was? Dat weet ik niet precies. Ik heb dit toernooi cruciale fouten gemaakt.”