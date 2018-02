Onverwacht brons shorttracksters op aflossing

De Nederlandse shorttracksters hebben een onverwachte bronzen medaille veroverd op de 3000 meter aflossing bij de Olympische Spelen. De ploeg, bestaande uit Jorien ter Mors, Suzanne Schulting, Yara van Kerkhof en Lara van Ruijven, profiteerde van de diskwalificaties van China en Canada in de A-finale. Oranje schoof als winnaar van de B-finale door naar de derde plek in de eindstand. Gastland Zuid-Korea won het goud, Italië pakte zilver.

Voor Ter Mors, die op de Spelen in Zuid-Korea al goud won op de 1000 meter bij het langebaanschaatsen, was het een gedroomd afscheid in haar laatste optreden als shorttrackster. De Twentse gaat zich vanaf nu volledig toeleggen op de langebaan, met in het gelukkige bezit van een bronzen medaille op de schaatsdiscipline waarin ze jaren actief was.

De equipe van bondscoach Jeroen Otter reed een ijzersterke B-finale. De schaatssters namen vanaf de eerste ronde de leiding en stonden deze niet meer af. De zege kreeg extra cachet door de tijd van 4.03,471, een wereldrecord.

Met die winst in de B-finale eindigde Oranje in de totaalstand als vijfde, maar de chaotische verwikkelingen in de A-finale zetten de verdeling van de medailles volledig op zijn kop. De jury nam na de finale, waarin Zuid-Korea als eerste over de meet kwam vóór China, ruim de tijd om de beelden van valpartijen te analyseren en kwam tot het harde oordeel dat China en Canada uit de uitslag moesten worden geschrapt. Met als gevolg een uitbarsting van vreugde bij de Nederlandse shorttracksters langs de baan. Ze klommen in extase op de kussens om hun medaille te vieren.