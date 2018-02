Vonn: alles of niets op afdaling

Voor Lindsey Vonn is het woensdag op de olympische afdaling alles of niets. De 33-jarige Amerikaanse, met 81 wereldbekerzeges de meest succesvolle skiester ooit, wil op haar favoriete onderdeel voor de tweede keer olympisch kampioen worden. ,,Voor mij is er geen reden om nerveus te zijn of druk te voelen”, zei Vonn na de laatste training van dinsdag op de piste van het Jeongseon Alpine Centre. ,,Of ik win, of ik verlies. En als ik nerveus ben, verlies ik sowieso, dus dat heeft geen zin.”

Vonn zette tijdens de training de vierde tijd neer. Ze was bijna drie tienden van een seconde langzamer dan Ramona Siebenhofer uit Oostenrijk. De Amerikaanse ging als eerste naar beneden en probeerde wat nieuwe lijnen uit. Ze miste één poortje, wat in een wedstrijd tot diskwalificatie zou hebben geleid. ,,Ik had daar niet de goede lijn te pakken. Verder voelde het prima, het was een solide training”, zei Vonn, die eerder op de super-G genoegen moest nemen met de zesde plek.

De olympische afdalingskampioene van Vancouver 2010 miste vier jaar geleden de Spelen van Sotsji vanwege een zware knieblessure. Vonn wil na ‘Pyeongchang’ nog even doorgaan om het recordaantal wereldbekerzeges van de Zweed Ingemar Stenmark (86) te verbeteren, maar de volgende Spelen gaat ze naar eigen zeggen niet halen.

Het wordt woensdag dan ook waarschijnlijk haar laatste kans op goud. ,,Voor 99,9 procent zeker zijn dit mijn laatste Spelen. Of er moet iemand zijn die mijn knie kan repareren, waardoor ik nog tien jaar zonder problemen kan skiën. Ik heb een medisch wonder nodig om mijn carrière te verlengen”, aldus Vonn.