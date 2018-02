Olympische titel naar Goggia, brons voor Vonn

Door een brand in een flat in Rotterdam zijn meerdere mensen gewond geraakt. Dertien mensen zijn vanwege het inademen van rook door ambulancepersoneel behandeld, van wie er elf naar het ziekenhuis zijn gebracht.

In een pand van woonondersteuning Roobrughof voor jongeren met psychosociale problemen waren twee brandhaarden. Op de derde etage van het gebouw met vijf verdiepingen was brand ontstaan in de meterkast. Toen de brandweer arriveerde bleek ook in een container op de begane grond brand te zijn.

Het vuur kon gauw worden gedoofd. Wel was er sprake van veel rookontwikkeling. Het pand wordt geventileerd en verschillende woningen zijn ontruimd. De bewoners zijn opgevangen in een hotel vlakbij en kunnen terugkeren zodra de woningen zijn gecontroleerd.

Volgens een woordvoerder van de brandweer is het nog niet duidelijk of er een verband is tussen de twee branden. In de loop van de ochtend worden de oorzaak en omstandigheden onderzocht.