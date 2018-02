Speciale dag voor Wüst

Voor Ireen Wüst is woensdag een extra speciale dag op de Winterspelen van Pyeongchang. De 31-jarige Brabantse begint aan haar laatste olympische optreden in haar schitterende loopbaan. Ze kan op de ploegachtervolging haar zesde olympische titel winnen. Daarmee zou Wüst definitief de ‘GOAT’ (‘Greatest Of All Time’) van het olympische vrouwenschaatsen zijn.

Nederland heeft op de achtervolging een reputatie hoog te houden. Zowel bij de mannen als vrouwen verdedigt Oranje de olympische titel. Bij de WK afstanden vorig jaar op de Gangneung Oval zegevierden beide Nederlandse teams eveneens.

De vrouwen beginnen om 12.00 uur aan hun race in de halve eindstrijd tegen Verenigde Staten. De mannen zijn om 12.28 uur aan de beurt voor hun krachtmeting met het sterke Noorwegen. De finales om goud zijn om 13.58 uur (vrouwen) en 14.17 uur (mannen).