Russische ijshockeyers naar halve finales

Na de Tsjechen hebben ook de ijshockeyers van Rusland zich geplaatst voor de halve finales van het olympisch toernooi in Pyeongchang. Het team Olympische atleten van Rusland (OAR) versloeg in de kwartfinale Noorwegen met 6-1. Onder eigen vlag pakten de Russen, voorheen een grootmacht in het ijshockey, voor het laatst in 2002 een medaille: brons.

Team OAR treft nu TsjechiĆ«, dat de Verenigde Staten versloeg na shootouts. Aanvankelijk was het duel in 2-2 geĆ«indigd. Voor de Tsjechen, eveneens een land met een grote ijshockeytraditie, is het de eerste keer sinds 2006 dat ze de laatste vier van een olympisch toernooi bereiken. Grote held was doelman Pavel Francouz die al de vijf ‘penalty’s’ van de Amerikanen stopte. Voor de Tsjechen scoorde Petr Koukal als enige wel in de beslissende fase.