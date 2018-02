Cavendish valt nog voor de start in Abu Dhabi

Mark Cavendish was woensdag de eerste uitvaller in de Ronde van Abu Dhabi. De Britse sprinter van Dimension Data kwam ten val in het geneutraliseerde deel tussen officieuze en officiële start van de eerste etappe. Cavendish stapte nog even op de fiets, maar gaf al na 5 kilometer op. Hij zou last hebben van dezelfde schouder die hij vorig jaar brak bij een val in de Ronde van Frankrijk.

Cavendish is nota bene de ambassadeur van de Abu Dhabi Tour, een wedstrijd uit de UCI WorldTour, en een van de smaakmakers in deze rittenkoers. De eerste drie etappes zijn gemaakt voor de sprinters, maar Cavendish zal geen rol meer spelen in de strijd om de dagzeges. Eerder dit jaar won hij een rit in de Ronde van Dubai.